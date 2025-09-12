Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Сергей Балахнин: Альба был в сборной России, когда «Ростов» нуждался в нём

Спортивный директор «Сатурна» Сергей Балахнин высказался о «Ростове».

«В «Ростове» много футболистов достаточно хорошего уровня, и у команды не стоит завышенных задач. Трудно оценить работу клуба в трансферное окно, но всегда хочется лучшего и большего. Однако мы не знаем финансовые возможности «Ростова» и задачи команды.

Беспокоит, что Альба во время паузы был в сборной России. Сейчас «Ростов» в такой ситуации, что главный тренер обязан находиться в расположении команды — она нуждалась в этом. Я не знаю, почему он уехал, но в сборной его бы поняли, если бы он остался в «Ростове». Если брать состав команды, она может играть намного лучше. Однако надо исходить не из того, что футболисты могут, а из того, что сейчас делают — «Ростов» борется за выживание», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за семь матчей.

