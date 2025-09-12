Дмитрий Парфёнов рассказал, в какие европейские клубы мог уйти из «Спартака»

Ветеран московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов заявил, что мог перебраться в Европу из стана красно-белых. Он назвал конкретные клубы, в которые у него был шанс перейти.

— Была вероятность в Европу ехать?

— Да.

— Была? Прямо предметная?

— Всем известно, что время было такое… Ну, сейчас достаточно и агентов, и уровень СМИ. В тот период, во-первых, приглашение, насколько я знаю и уверен, приходило по каждому футболисту, после каждой Лиги чемпионов. И в принципе, в начале 1990-х, это и как раз подтверждается, сколько ребят уезжало. Здесь вопрос просто, что, может, что-то до нас не доходило. Из того, что доходило там, там это «Байер» Леверкузен, был разговор, и конкретный, предметный. И дальше конкретный был разговор по «Кьево», такая команда была, как раз только начала появляться. По-моему, приезжали даже смотреть на какие-то игры, но что-то тоже там не дошло до разговора. То есть это вот то, что я, ну, непосредственно, и помню, и какая-то беседа была, и дискуссия.

— Ну, поехал бы?

— Ну, слушай, это был как раз тот промежуток времени, ну, наверное, да, что можно было попробовать, и интересно было, — сказал Парфёнов в видео, опубликованном на официальной странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».