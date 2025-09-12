Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я за честную конкуренцию». Ари — о лимите на легионеров

«Я за честную конкуренцию». Ари — о лимите на легионеров
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» и «Краснодара» Ари высказался о готовящемся ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Я всегда за честную конкуренцию. Когда сильные иностранцы приезжают в Россию, для молодых россиян это только плюс. Если их становится меньше, прогресс местных игроков замедляется.

Я помню своё время в «Спартаке» и «Краснодаре». Иностранцы в этих командах реально способствовали моему росту», — приводит слова Ари Sport24.

Материалы по теме
«Поиграл в Европе — знаю, как это работает». Защитник «Зенита» — об ужесточении лимита
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android