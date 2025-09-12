«Я за честную конкуренцию». Ари — о лимите на легионеров

Бывший нападающий московского «Спартака» и «Краснодара» Ари высказался о готовящемся ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Я всегда за честную конкуренцию. Когда сильные иностранцы приезжают в Россию, для молодых россиян это только плюс. Если их становится меньше, прогресс местных игроков замедляется.

Я помню своё время в «Спартаке» и «Краснодаре». Иностранцы в этих командах реально способствовали моему росту», — приводит слова Ари Sport24.