Караваев ответил, отличаются ли требования Семака в «Зените» и Карпина — в сборной России

Российский футболист Вячеслав Караваев ответил, отличаются ли требования Сергея Семака в «Зените» и Валерия Карпина в сборной России.

— Валерий Карпин тренирует сборную, у него есть определённая тактика, он её придерживается. В сборной короткий цикл. Вы на неделю приезжаете в сборную. Как это происходит? Учат вас выходить из обороны через пасы?

— Да нет, просто какие-то уже чисто такие принципы именно сборной. Просто какие-то тактические занятия, чтобы вспомнить и чтобы люди сыгрались между собой. Больше вот в этом вот ключе.

— Сильно отличаются требования, допустим, в «Зените» у Сергея Семака и в сборной у Валерия Карпина? Вот именно по позиции твоей?

— Ну, в целом таких отличий нет. Опять же, ты в сборную приезжаешь на неделю. Ну, сложно что-то прям вот там прям экстраординарное, не знаю, узнать или получить. Поэтому, ну, наверное, прям такой разницы большой нет, — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».