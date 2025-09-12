Скидки
Караваев ответил, отличаются ли требования Семака в «Зените» и Карпина — в сборной России

Российский футболист Вячеслав Караваев ответил, отличаются ли требования Сергея Семака в «Зените» и Валерия Карпина в сборной России.

— Валерий Карпин тренирует сборную, у него есть определённая тактика, он её придерживается. В сборной короткий цикл. Вы на неделю приезжаете в сборную. Как это происходит? Учат вас выходить из обороны через пасы?
— Да нет, просто какие-то уже чисто такие принципы именно сборной. Просто какие-то тактические занятия, чтобы вспомнить и чтобы люди сыгрались между собой. Больше вот в этом вот ключе.

— Сильно отличаются требования, допустим, в «Зените» у Сергея Семака и в сборной у Валерия Карпина? Вот именно по позиции твоей?
— Ну, в целом таких отличий нет. Опять же, ты в сборную приезжаешь на неделю. Ну, сложно что-то прям вот там прям экстраординарное, не знаю, узнать или получить. Поэтому, ну, наверное, прям такой разницы большой нет, — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Новости. Футбол
Все новости RSS

