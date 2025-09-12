«Это его мнение». Круговой ответил Дзюбе на слова о неготовности к возвращению в еврокубки

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что российские команды в случае возвращения в еврокубки будут получать удовольствие от игр и стремиться зарабатывать очки. Ранее нападающий «Акрона» Артём Дзюба отметил, что команды Мир РПЛ не смогут составить конкуренцию европейским клубам на международной арене.

«Это мнение Дзюбы. Считаю, что нас давно не было на европейской арене, и как минимум мы будем замотивированы. Мы будем получать удовольствие от каждого матча и стремиться зарабатывать очки, чтобы подниматься выше», — приводит слова Кругового «РИА Новости Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.