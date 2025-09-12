Футболисты «Манчестер Юнайтед» рады уходу Онана из клуба — MEN

Игроки «Манчестер Юнайтед» рады переходу вратаря Андре Онана в «Трабзонспор» на правах аренды, поскольку таким образом «красным дьяволам» удалось избежать «бессмысленной» ситуации с наличием сразу четырёх голкиперов в команде. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, футболисты манкунианцев считали, что они могли столкнуться с проблемой, если бы камерунский вратарь не перешёл бы в другой клуб и с учётом подписания нового голкипера Сенне Ламменса в последний день летнего трансферного окна.

Онана перешёл в стан «красных дьяволов» из «Интера» летом 2023 года. За этот период камерунский вратарь принял участие в 102 матчах во всех турнирах, 24 из которых он отыграл «на ноль». При этом в этих встречах голкипер пропустил 150 голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: