Главная Футбол Новости

УЕФА отменил дисквалификацию Флика на первый матч «Барселоны» в Лиге чемпионов — MD

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сможет принять участие во встрече 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Сине-гранатовые сыграют с «Ньюкаслом» 18 сентября на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Напомним, в прошлом сезоне немецкий специалист был дисквалифицирован за своё поведение в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером», проигранном в дополнительное время со счётом 3:4. Также был наказан помощник наставника Маркус Зорг. Каталонский клуб подал апелляцию, которую частично рассмотрел УЕФА. Благодаря этому тренеры смогут находиться на бровке во время встречи с английским клубом.

При этом поведение Флика и его помощника станет находиться под наблюдением, и при повторном нарушении к ним будет применено не только новое наказание, но и прошлая дисквалификация.

