Российский форвард Герман Онугха стал футболистом турецкого «Кайсериспора»

Российский нападающий Герман Онугха перешёл из датского «Копенгагена» в турецкий клуб «Кайсериспор». 29-летний форвард подписал двухлетний контракт со своей новой командой.

«Мы желаем нашему футболисту успехов в нашей славной форме», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х.

За свою профессиональную игровую карьеру Онугха выступал за пензенский «Зенит», астраханский «Волгарь», «Тамбов», «Краснодар», самарские «Крылья Советов», израильский «Бней Сахнин», датские «Копенгаген» и «Вайле».

В минувшем сезоне Онугха сыграл за «Копенгаген» семь матчей, а также 21 раз вышел на поле в составе «Вайле», куда отправился в аренду. В общей сложности в сезоне-2024/2025 Герман отметился 13 забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.