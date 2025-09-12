Рабьо высказался о драке с Роу, из-за которой «Марсель» продал этих футболистов
Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо рассказал о взаимоотношениях с нападающим «Болоньи» Джонатаном Роу после того, как футболистов продал «Марсель» из-за драки в раздевалке на фоне поражения в матче 1-го тура Лиги 1 с «Ренном» (0:1).
Франция — Лига 1 . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Блас – 90+1'
Удаления: Аит Будлал – 31' / нет
«У нас нет никаких проблем. Мы списались после того, как он уехал в Болонью, а я отправился в Милан. В воскресенье наши команды сыграют на «Сан-Сиро». Будет приятно его увидеть. Он хороший человек. Произошедшее в «Марселе» могло случиться где угодно. Это не изменило наших взаимоотношений. Я буду рад его видеть, и он тоже будет рад видеть меня», — приводит слова Рабьо Goal.
«Милан» сыграет с «Болоньей» в матче 3-го тура Серии А, который состоится 14 сентября.
