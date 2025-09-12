Андрей Канчельскис: «Спартак» имеет больше шансов на победу, чем «Динамо»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча московских «Динамо» и «Спартака» в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в субботу, 13 сентября.

«Спартак» имеет больше шансов на победу, чем «Динамо». Главный тренер «Динамо» отсутствовал из-за сборной — непонятно, как проходил тренировочный процесс. Станкович всё время был со «Спартаком». Когда ты каждый день с командой, лучше понимаешь. У «Спартака» больше шансов победить «Динамо», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дерби между «Спартаком» и «Динамо» станет для обоих клубов первым матчем после сентябрьской паузы на игры сборных. Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин совмещает работу во главе бело-голубых с деятельностью в национальной команде России.