«Хочу быть оптимистичным». Хаби Алонсо высказался о сроках возвращения Беллингема

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о сроках возвращения на поле атакующего полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема. Ранее англичанин вернулся к тренировкам на поле.

«Я хочу быть немного оптимистичным и надеяться, что он сможет вернуться до октября. Он начал заниматься с командой, но без контакта, чтобы плечо хорошо зажило. Джуд проделал отличную работу, и посмотрим, может быть, на следующей неделе, если всё будет хорошо, он сможет вернуться, потому что мы его ждём», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

В середине июля хавбек перенёс операцию на левом плече. СМИ сообщали, что при наиболее удачном раскладе он сможет принимать участие в матчах в конце октября. Подчёркивалось: есть вероятность, что процесс его восстановления может затянуться до ноября.