Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хочу быть оптимистичным». Хаби Алонсо высказался о сроках возвращения Беллингема

«Хочу быть оптимистичным». Хаби Алонсо высказался о сроках возвращения Беллингема
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о сроках возвращения на поле атакующего полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема. Ранее англичанин вернулся к тренировкам на поле.

«Я хочу быть немного оптимистичным и надеяться, что он сможет вернуться до октября. Он начал заниматься с командой, но без контакта, чтобы плечо хорошо зажило. Джуд проделал отличную работу, и посмотрим, может быть, на следующей неделе, если всё будет хорошо, он сможет вернуться, потому что мы его ждём», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

В середине июля хавбек перенёс операцию на левом плече. СМИ сообщали, что при наиболее удачном раскладе он сможет принимать участие в матчах в конце октября. Подчёркивалось: есть вероятность, что процесс его восстановления может затянуться до ноября.

Материалы по теме
Беллингем и Камавинга вернулись в общую группу «Реала» после травм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android