Гвардиола высказался об уходе из «Сити» трёх футболистов, с которыми он выигрывал ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об уходе из клуба трёх игроков в летнее трансферное окно: вратаря Эдерсона (в «Фенербахче»), защитника Мануэля Аканджи (в «Интер») и полузащитника Илкая Гюндогана (в «Галатасарай»).

«Невозможно представить, что бы мы делали без них. Эдди [Эдерсон] помог нам сформировать особый стиль игры. Он лучший вратарь.

Это также относится к Гюндо [Гюндоган]. Он умный и сообразительный игрок, так же, как и Ману [Аканджи].

Лично я желаю [всего наилучшего] всем троим, потому что они помогли нам стать теми, кто мы есть», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан» на своей странице в социальной сети X.

Под руководством Гвардиолы Эдерсон, Аканджи и Гюндоган выиграли Лигу чемпионов в 2023 году.

