Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Футбол Новости

Тренер «Челси» Мареска отреагировал на обвинения FA в сторону лондонского клуба

Тренер «Челси» Мареска отреагировал на обвинения FA в сторону лондонского клуба
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, как в клубе отреагировали на обвинения, выдвинутыми Футбольной ассоциацией Англии (FA), из-за нарушений, касающихся работы с агентами в период с 2009 по 2022 год.

– Вы общались с кем-нибудь из руководства, чтобы вам объяснили, что происходит и что может произойти с точки зрения наказания?
– Мне известно, что клуб удовлетворён ситуацией и процессом. Лично мне нечего добавить. Прежде всего потому, что я, честно говоря, ни о чём понятия не имею. Поэтому, если я что-то говорю, я могу ошибаться или быть прав, но понятия не имею. Я сосредоточен, как и всегда говорил, на поле. Это то, что я могу контролировать, остальное не в моей власти.

– Будут ли игроки отвлечены обвинениями против клуба?
– Лично я так не думаю. Честно говоря, не думаю, что игроки слишком обеспокоены ситуацией, – приводит слова Марески Football London.

