Джексон ответил на слова Хёнеса, заявившего, что «Бавария» не будет выкупать форварда

Новоиспечённый нападающий «Баварии» Николас Джексон отреагировал на слова почётного президента немецкого гранда Ули Хёнеса, ранее заявившего, что клуб не будет выкупать сенегальского форварда, арендованного у «Челси» до конца нынешнего сезона. В частности, Хёнес сказал, что для выкупа футболисту нужно провести 40 встреч в стартовом составе, однако «этого никогда не случится».

«Конечно, я знаю, что он [Хёнес] — большая легенда этого клуба. Очень его уважаю. Я знаю его давно. Моя работа — просто играть и помогать команде побеждать в матчах. Я не зацикливаюсь на количестве игр. Хочу добиться с клубом больших успехов», — приводит слова Джексона Goal.

Мюнхенский клуб объявил о переходе форварда на временной основе 2 сентября. За период выступлений в «Челси» (с 2023 года) Джексон принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами.

