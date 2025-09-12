Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Главная Футбол Новости

«Действительно были проблемы». Тренер «Зенита» Семак высказался о состоянии Мостового

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии нападающего сине-бело-голубых Андрея Мостового, пропустившего последний матч сборной России с Катаром (4:1).

— Во встрече с Катаром он был в заявке на игру, но была информация, что при этом он находился в отеле, лечился. Каково его состояние?
— С Андреем всё в порядке. Действительно, были проблемы, под вопросом было участие в матче с Катаром. Приехал в расположение нашей команды в состоянии тренироваться в общей группе, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне 27-летний Мостовой принял участие в девяти матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

