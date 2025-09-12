Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гвардиола: Исак? Ставлю Холанда чуть выше. Не променял бы Эрлинга на других футболистов

Аудио-версия:
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о сравнении форварда «горожан» Эрлинга Холанда с нападающим «Ливерпуля» Александером Исаком.

«[Ставлю Холанда] немного выше. Исак — исключительный игрок. Он должен быть отличным футболистом, с учётом того, сколько за него заплатили.

Но вы спросили меня об Эрлинге, и он лучший. Другой бы назвал Мбаппе, Месси, Криштиану… Однако я бы не променял Эрлинга на другого игрока. Я хорошо знаю его», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В минувшем сезоне норвежец принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и пятью результативными передачами. Исак сыграл 42 встречи во всех соревнованиях, где забил 27 голов и сделал шесть ассистов.

