Канчельскис: странно, если Дегтярёв уберёт Карпина из сборной за мнение по лимиту

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном увольнении главного тренера национальной команды Валерия Карпина после того, как об этом намекнул министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«Наверное, надо называть причину, за что Дегтярёв собирается убрать тренера сборной. Основания должны быть. Будет странно убирать из сборной за то, что Карпин сказал своё мнение по лимиту на легионеров. Зачем вообще трогать лимит? Искусственно создавать футболистов? Конкуренция должна быть всегда. Отменяйте вообще лимит! Этот лимит никому не нужен. Надо заниматься не лимитами и увольнениями, а тем, чтобы сборная России играла на чемпионате мира, Евро, Олимпийских играх. Вот чем надо заниматься», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.