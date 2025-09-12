Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: странно, если Дегтярёв уберёт Карпина из сборной за мнение по лимиту

Канчельскис: странно, если Дегтярёв уберёт Карпина из сборной за мнение по лимиту
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном увольнении главного тренера национальной команды Валерия Карпина после того, как об этом намекнул министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«Наверное, надо называть причину, за что Дегтярёв собирается убрать тренера сборной. Основания должны быть. Будет странно убирать из сборной за то, что Карпин сказал своё мнение по лимиту на легионеров. Зачем вообще трогать лимит? Искусственно создавать футболистов? Конкуренция должна быть всегда. Отменяйте вообще лимит! Этот лимит никому не нужен. Надо заниматься не лимитами и увольнениями, а тем, чтобы сборная России играла на чемпионате мира, Евро, Олимпийских играх. Вот чем надо заниматься», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Министр спорта намекнул на увольнение Карпина из сборной за критику лимита на легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android