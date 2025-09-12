Сперцян признан лучшим игроком «Краснодара» в августе, Кордоба — третий

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян был признан лучшим футболистом действующих чемпионов России в августе. Как сообщает пресс-служба «Краснодара» в телеграм-канале команды, полузащитник набрал 44,84% голосов болельщиков в опросе на официальном сайте клуба.

Второе место в голосовании занял полузащитник «горожан» Никита Кривцов. На третьей строчке расположился колумбийский нападающий Джон Кордоба.

В августе Сперцян провёл пять матчей за «Краснодар» в Мир Российской Премьер-Лиге и дважды появился на поле в Фонбет Кубке России. Всего в семи встречах у футболиста сборной Армении четыре гола и шесть результативных передач.