Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Они могут играть вместе». Хаби Алонсо высказался о связке Винисиуса, Мбаппе и Родриго

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о возможности нападающих «сливочных» Винисиуса Жуниора, Родриго и Килиана Мбаппе играть в одной атакующей тройке.

«Да, они могут играть вместе, и это не исключено. То, что мы до сих пор этого не делали, ничего не значит. Мы хотим сделать выводы, но для этого нужен более длительный срок, чтобы мы могли оценить ситуацию», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал», набравший девять очков. На второй строчке располагается «Атлетик» из Бильбао (9), тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (7).

