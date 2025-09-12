Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
«Сити» объявил о продлении контракта с воспитанником Рико Льюисом до 2030 года


«Манчестер Сити» на своей странице в социальной сети X объявил о продлении контракта с 20-летним правым защитником Рико Льюисом. Новое трудовое соглашение с английским футболистом рассчитано до 2030 года.

Льюис является воспитанником академии «горожан». В составе взрослой команды «Манчестер Сити» защитник принял участие в 97 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 10 результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

