ЭСК: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в концовке матча с ЦСКА
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно посчитала ошибочным решение главного арбитра матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1) Рафаэля Шафеева не назначать пенальти в ворота «быков». Эпизод произошёл на 90+6-й минуте встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
«Контакт мяча с рукой игрока «Краснодара» Виктора Са в собственной штрафной площади является наказуемым. Рука защитника неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь.
Судье на поле было трудно увидеть детали этого эпизода, в связи с чем VAR был обязан определить контакт мяча с рукой и пригласить судью к монитору для оценки игровой ситуации», — написано на официальном сайте РФС.
