ЭСК: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в концовке матча с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно посчитала ошибочным решение главного арбитра матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1) Рафаэля Шафеева не назначать пенальти в ворота «быков». Эпизод произошёл на 90+6-й минуте встречи.

«Контакт мяча с рукой игрока «Краснодара» Виктора Са в собственной штрафной площади является наказуемым. Рука защитника неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь.

Судье на поле было трудно увидеть детали этого эпизода, в связи с чем VAR был обязан определить контакт мяча с рукой и пригласить судью к монитору для оценки игровой ситуации», — написано на официальном сайте РФС.

