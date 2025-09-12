Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
ЭСК РФС единогласно поддержала все пять спорных решений Карасёва в матче «Локо» — «Крылья»

Аудио-версия:
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценила работу главного арбитра встречи «Локомотив» — «Крылья Советов» (2:2) Сергея Карасёва. По итогам матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги клубы обратились в комиссию по пяти эпизодам.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'     2:2 Раков – 90+6'    
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет

«Крылья Советов» просили оценить неназначенный пенальти в ворота железнодорожников на 26-й минуте и неудаление полузащитника московского клуба Зелимхана Бакаева на 76-й минуте.

«Локомотив» требовал разъяснений по неназначенному пенальти на 81-й минуте, отменённому голу нападающего Николая Комличенко на 88-й минуте и пенальти на 90+4-й минуте за фол Комличенко в собственной штрафной. Как сообщает официальный сайт РФС, комиссия единогласно поддержала решения Карасёва по каждому из рассматриваемых эпизодов.

