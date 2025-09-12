Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЭСК РФС единогласно поддержала все пять спорных решений Карасёва в матче «Локо» — «Крылья»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценила работу главного арбитра встречи «Локомотив» — «Крылья Советов» (2:2) Сергея Карасёва. По итогам матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги клубы обратились в комиссию по пяти эпизодам.

«Крылья Советов» просили оценить неназначенный пенальти в ворота железнодорожников на 26-й минуте и неудаление полузащитника московского клуба Зелимхана Бакаева на 76-й минуте.

«Локомотив» требовал разъяснений по неназначенному пенальти на 81-й минуте, отменённому голу нападающего Николая Комличенко на 88-й минуте и пенальти на 90+4-й минуте за фол Комличенко в собственной штрафной. Как сообщает официальный сайт РФС, комиссия единогласно поддержала решения Карасёва по каждому из рассматриваемых эпизодов.