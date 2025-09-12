ЭСК РФС единогласно поддержала все пять спорных решений Карасёва в матче «Локо» — «Крылья»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценила работу главного арбитра встречи «Локомотив» — «Крылья Советов» (2:2) Сергея Карасёва. По итогам матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги клубы обратились в комиссию по пяти эпизодам.
«Крылья Советов» просили оценить неназначенный пенальти в ворота железнодорожников на 26-й минуте и неудаление полузащитника московского клуба Зелимхана Бакаева на 76-й минуте.
«Локомотив» требовал разъяснений по неназначенному пенальти на 81-й минуте, отменённому голу нападающего Николая Комличенко на 88-й минуте и пенальти на 90+4-й минуте за фол Комличенко в собственной штрафной. Как сообщает официальный сайт РФС, комиссия единогласно поддержала решения Карасёва по каждому из рассматриваемых эпизодов.
- 12 сентября 2025
-
19:06
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:43
-
18:33
-
18:31
-
18:30
-
18:28
-
18:23
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
18:01
-
17:47
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:31
-
17:29
-
17:25
-
17:24
-
17:21
-
17:14
-
17:11
-
17:08
-
17:03
-
17:01
-
16:57
-
16:55