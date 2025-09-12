Слот раскрыл подробности сорвавшегося перехода защитника «Кристал Пэлас» Гехи

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о сорвавшемся переходе защитника сборной Англии и «Кристал Пэлас» Марка Гехи.

«В последний день многое произошло. Я очень рад, что мы смогли заключить сделку по Александеру Исаку. Все в клубе усердно работали над этим. Было бы немного нелепо отрицать, что мы находились близко к подписанию Гехи. Это слишком очевидно. Но такое случается. Наверное, так случалось с нашими игроками, когда они были близки к переходу в другие клубы, а потом всё менялось в последний момент.

Конечно, мы хотели бы подписать его. Если мы чувствуем, что можем усилить команду, мы без колебаний это делаем, и мы так и старались. Жаль и нас, и игрока, однако он сейчас в хорошей форме в «Пэлас», где он выиграл Кубок Англии и Суперкубок Англии. Посмотрим, что принесёт ему и нам будущее», – приводит слова Слота издание Goal.