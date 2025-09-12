ЭСК: Алексей Сухой верно не назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Ахматом»
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) большинством голосов посчитала верным решение главного арбитра матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Ахматом» (1:1) Алексея Сухого не назначать пенальти в ворота ростовчан. Эпизод произошёл на седьмой минуте встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 45+4' 1:1 Мелёхин – 73'
Удаления: нет / Келиану – 90+2'
«Защитник «Ростова» Умар Сако выставляет руку в сторону движения атакующего игрока «Ахмата» Мехди Заре в борьбе за позицию. Однако с его стороны отсутствует захват соперника, и данная степень воздействия на нападающего не является нарушением правил. Принятое решение судьёй на поле продолжить игру не является ошибочным», — говорится в мотивировке решения на официальном сайте РФС.
