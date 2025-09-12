ЭСК: Алексей Сухой верно не назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) большинством голосов посчитала верным решение главного арбитра матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Ахматом» (1:1) Алексея Сухого не назначать пенальти в ворота ростовчан. Эпизод произошёл на седьмой минуте встречи.

«Защитник «Ростова» Умар Сако выставляет руку в сторону движения атакующего игрока «Ахмата» Мехди Заре в борьбе за позицию. Однако с его стороны отсутствует захват соперника, и данная степень воздействия на нападающего не является нарушением правил. Принятое решение судьёй на поле продолжить игру не является ошибочным», — говорится в мотивировке решения на официальном сайте РФС.