ЭСК признала верным решение судьи Шафеева удалить Кордобу в матче ЦСКА — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно поддержала решение главного арбитра матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1) Рафаэля Шафеева удалить с поля нападающего «быков» Джона Кордобу на 56-й минуте игры.

«Джон Кордоба виновен в агрессивном поведении, так как после остановки игры он совершает сильный удар мячом в игрока «ЦСКА» Мойзеса, а затем продолжает движение ноги в сторону соперника в агрессивной манере, нанося удар открытыми шипами по руке», — написано на официальном сайте РФС.

После семи туров РПЛ ЦСКА набрал 15 очков и занимает второе место. «Краснодар» заработал 16 очков и располагается на первой строчке.

Материалы по теме ЭСК: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в концовке матча с ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России: