Гранат: у «Динамо» есть небольшое преимущество перед «Спартаком»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча московских «Динамо» и «Спартака» в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в субботу, 13 сентября.

«Конечно, от «Динамо» и «Спартака» хочется увидеть настоящее яркое дерби. Я считаю, что у динамовцев есть небольшое преимущество, потому что они играют дома, однако в дерби фаворита нет. Для Тюкавина предстоящий матч будет большим подспорьем. Вернуться на поле после тяжёлой травмы — очень здорово.

Отсутствие Карпина в «Динамо» во время паузы на встречи сборных конечно влияет. Также не было ключевых игроков команды. Мне кажется, подготовка команды была совсем иной, чем при главном тренере», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.