Судья Шафеев правильно не удалил Виктора в первом тайме матча ЦСКА с «Краснодаром» — ЭСК

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала верным решение главного арбитра матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1) Рафаэля Шафеева не удалять с поля защитника красно-синих Жоао Виктора за фол на 20-й минуте встречи.

«Нарушение правил со стороны Жоао Виктора против атакующего игрока «Краснодара» Джона Кордобы не является лишением соперника явной возможности забить гол, учитывая отсутствие у нападающего контроля мяча и позицию вратаря, позволяющую сыграть в приближающийся мяч», — написано на официальном сайте РФС.

После семи туров РПЛ ЦСКА набрал 15 очков и занимает второе место. «Краснодар» заработал 16 очков и располагается на первой строчке.

