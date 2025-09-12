Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Судья Шафеев правильно не удалил Виктора в первом тайме матча ЦСКА с «Краснодаром» — ЭСК
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала верным решение главного арбитра матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1) Рафаэля Шафеева не удалять с поля защитника красно-синих Жоао Виктора за фол на 20-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Нарушение правил со стороны Жоао Виктора против атакующего игрока «Краснодара» Джона Кордобы не является лишением соперника явной возможности забить гол, учитывая отсутствие у нападающего контроля мяча и позицию вратаря, позволяющую сыграть в приближающийся мяч», — написано на официальном сайте РФС.

После семи туров РПЛ ЦСКА набрал 15 очков и занимает второе место. «Краснодар» заработал 16 очков и располагается на первой строчке.

Самые титулованные футбольные клубы России:

