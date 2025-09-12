«Принимаешь кокаин – и получаешь шесть месяцев». Алехандро Гомес – о своей дисквалификации

Бывший крайний нападающий сборной Аргентины и «Аталанты» Алехандро Гомес высказался о несправедливости своей двухлетней дисквалификации. Игрок клуба итальянской Серии B «Падова» отстранён от футбола из-за допинга до октября 2025 года. Вингер рассказывал, что допингом посчитали сиропа от кашля, который предназначался для его ребёнка.

«Принимаешь кокаин, выкуриваешь косяк – и получаешь шесть месяцев. Мне дали два года за то, что я принял сироп от кашля, который давали сыну. Кому это в голову взбрело? Но, эй, я получил её, и вот я здесь, всё ещё в форме. Да, я был очень зол, очень зол. Поначалу мне было трудно смотреть футбол; я выключал телевизор. Для меня футбол умер. Я изолировал себя и начал заниматься с психологом, потому что это был замкнутый круг, из которого я не мог выбраться/

Первые несколько месяцев были тяжёлыми, потому что я не понимал, почему это происходит со мной на пике карьеры, после победы на чемпионате мира. Но жизнь иногда преподносит сюрпризы и удары. Это заставляло меня двигаться вперёд, словно я думал: «Почему они должны вот так выкидывать меня из футбола, если я этого не хочу и ещё не моё время? Почему два-три человека в костюмах и галстуках, которые никогда не занимались спортом, должны решать, когда мне следует завершить карьеру?», – приводит слова Гомеса издание Goal.