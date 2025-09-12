Камоцци: покупок «Спартака» этим летом недостаточно, чтобы стать чемпионом РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о летней трансферной кампании красно-белых.

«Покупки «Спартака» в это летнее трансферное окно недостаточны для того, чтобы выиграть чемпионат России», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В летнее трансферное окно «Спартак» подписал пять новых футболистов. Защитники Александер Джику и Кристофер Ву перешли, соответственно, из «Фенербахче» и «Ренна». У «Локомотива» был куплен латераль Илья Самошников. Полузащитника Жедсона Фернандеша приобрели у «Бешикташа», а нападающий Антон Заболотный подписал контракт в статусе свободного агента.