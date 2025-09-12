Скидки
Главная Футбол Новости

Аморим объяснил, почему Онана покинул «Манчестер Юнайтед»

Аморим объяснил, почему Онана покинул «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о причинах перехода вратаря Андре Онана в «Трабзонспор» на правах аренды.

«Можно было бы [рассмотреть вариант с использованием Онана], однако я думаю, что мы как клуб поняли, что ему нужны перемены. Иногда сложно понять, почему так происходит: из-за игры, из-за конкретного момента, из-за невезения в некоторых ситуациях.

Мы решили сменить вратаря, однако я желаю Андре Онана всего наилучшего. Он действительно хорошо работал и помогал игрокам. Но иногда нужно сменить обстановку», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

Онана перешёл в стан «красных дьяволов» из «Интера» летом 2023 года. За этот период камерунский вратарь принял участие в 102 матчах во всех турнирах, 24 из которых он отыграл «на ноль». При этом в этих встречах голкипер пропустил 150 голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

