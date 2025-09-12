Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

«Балтика» объявила о переходе Стефановича в «Шинник»

«Балтика» объявила о переходе Стефановича в «Шинник»
Комментарии

29-летний нападающий Илья Стефанович перешёл из калининградской «Балтики» в ярославский «Шинник». Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.

Фото: ФК «Балтика»

«Футбольные клубы «Балтика» и «Шинник» договорились о трансфере нападающего Ильи Стефановича. Мы благодарим Илью за проведённую работу и желаем удачи в дальнейшей футбольной карьере!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

В минувшем сезоне Первой лиги Стефанович отыграл за «Балтику» 18 матчей, в которых забил два гола. Ориентировочная стоимость футболиста, по версии интернет-портала Transfermarkt, составляет € 300 тыс. Ранее форвард также выступал за «Торпедо», «Волгарь», «Велес», «КАМАЗ», «Кубань», «Черноморец», «Афипс» и «Знамя Труда».

