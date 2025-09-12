В «Оренбурге» подшутили над «Пари НН», который проведёт матч 8-го тура РПЛ в Саранске

Пресс-служба «Оренбурга» с иронией анонсировала выездной матч с «Пари НН» в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, который пройдёт в Саранске. Команды сыграют на стадионе «Мордовия Арена» в субботу, 13 сентября.

В телеграм-канале «Оренбурга» была выложена афиша встречи, стилизованная под обложку повести 1872-1873 годов «Очарованный странник» автора Николая Семёновича Лескова. Напомним, «Пари НН» проводит домашние матчи РПЛ не в Нижнем Новгороде из-за ремонтных работ на основном стадионе.

Фото: ФК «Оренбург»

«Играем с Нижним, но в Саранске — хорошая завязка для повести! Нашего соперника настолько очаровали просторы России, что домой он решил и не возвращаться. Пофантазировали, как могла бы называться и выглядеть книга с похождениями нижегородцев», — говорится в сообщении пресс-службы «Оренбурга».