Месси — вне топ-3 самых дорогих игроков МЛС, Миранчук — 11-й, Шапи нет в топ-100

Известный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в МЛС. Первое место в этом списке делят сразу три игрока: полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч, полузащитник «Интер Майами» Родриго Де Пауль и нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин. Эти футболисты оцениваются в € 20 млн.

Топ-5 самых дорогих игроков МЛС после обновления по версии Transfermarkt:

Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – € 20 млн; Родриго Де Пауль («Интер Майами») – € 20 млн; Сон Хын Мин («Лос-Анджелес») – € 20 млн; Эммануэль Латте Лат («Атланта») – € 18 млн; Лионель Месси («Интер Майами») – € 18 млн.

На 11-й строчке указанного рейтинга располагается российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук, чья рыночная стоимость оценивается в € 9 млн. Нападающий «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов, оценивающийся в € 2,5 млн, не оказался в топ-100 самых дорогих футболистов МЛС.

