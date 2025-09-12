Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Месси — вне топ-3 самых дорогих игроков МЛС, Миранчук — 11-й, Шапи нет в топ-100

Месси — вне топ-3 самых дорогих игроков МЛС, Миранчук — 11-й, Шапи нет в топ-100
Известный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в МЛС. Первое место в этом списке делят сразу три игрока: полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч, полузащитник «Интер Майами» Родриго Де Пауль и нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин. Эти футболисты оцениваются в € 20 млн.

Топ-5 самых дорогих игроков МЛС после обновления по версии Transfermarkt:

  1. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – € 20 млн;
  2. Родриго Де Пауль («Интер Майами») – € 20 млн;
  3. Сон Хын Мин («Лос-Анджелес») – € 20 млн;
  4. Эммануэль Латте Лат («Атланта») – € 18 млн;
  5. Лионель Месси («Интер Майами») – € 18 млн.

На 11-й строчке указанного рейтинга располагается российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук, чья рыночная стоимость оценивается в € 9 млн. Нападающий «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов, оценивающийся в € 2,5 млн, не оказался в топ-100 самых дорогих футболистов МЛС.

38-летний Месси впервые в своей карьере стал лучшим бомбардиром отборочного турнира к ЧМ

Российские футболисты за рубежом:

