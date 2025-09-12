«Не ждите, что он будет играть все 90 минут в каждом матче». Слот — о форме Исака

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о физических кондициях новичка мерсисайдцев

Александера Исака. Шведский форвард перешёл в стан красных из «Ньюкасла» за £ 125 млн (€ 145 млн).

«Не ждите, что он [Исак] будет играть все 90 минут в каждом матче, поскольку в ближайшие недели этого точно не произойдёт. Он пропустил полноценную предсезонную подготовку, думаю, он пропустил три-четыре месяца командных тренировок, поэтому теперь нам нужно постепенно его готовить, учитывая, что мы проводим так много встреч и практически не имеем лишнего времени.

Это будет непросто, но мы подписали с ним контракт не только на ближайшие две недели, мы подписали с ним контракт на шесть лет, так что да, нам нужно об этом помнить. И болельщики должны помнить: если они видят, что я заменяю его в определённый момент или выпускаю на поле лишь на небольшое количество минут, это всё для долгосрочной подготовки команды», – приводит слова Слота ESPN.