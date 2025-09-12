Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Аморим — о матче с «Сити»: это лучшая команда с лучшим тренером в лиге, но мы готовы

Аморим — о матче с «Сити»: это лучшая команда с лучшим тренером в лиге, но мы готовы
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением о «Манчестер Сити» в преддверии очного матча команд в 4-м туре чемпионата Англии, который состоится в воскресенье, 14 сентября.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
«Это лучшая команда с лучшим тренером в лиге. Сложно представить, как они будут играть. Мы готовы к этому и верим в нашу команду. Будет очень хорошая игра. Знаем, что делать, мы много тренировались. На текущий момент турнирная таблица [где «Манчестер Юнайтед» выше «Манчестер Сити»] не имеет значения», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

После трёх туров чемпионата Англии манкунианцы набрали четыре очка и занимают девятое место. «Горожане» заработали три очка и располагаются на 13-й строчке.

