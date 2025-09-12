Тренер «Зенита» Семак высказался о результатах «Балтики» на старте сезона РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результатах «Балтики» на старте сезона в преддверии очного матча с калининградцами. Команды встретятся в рамках 8-го тура Мир РПЛ, игра пройдёт 14 сентября в Калининграде.

— С «Балтикой» «Зенит» играл на сборах летом. И очень хорошо команда Андрея Талалаева начала этот сезон. Насколько это стало неожиданностью? И какие сильные стороны у этой команды есть?

— В какой-то степени это неожиданность. Исходя из того, как в прошлом сезоне они выступали в ФНЛ и в этом сезоне, по тем подготовительным матчам, которые провела команда, по тому, как команда начала сезон, конечно, это говорит о хорошей готовности команды, о том, что их игра стабилизирована, состав в принципе стабилизирован. Это очень крепкая команда, которая находится вверху таблицы. Это уже говорит о многом, — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

После семи туров «Балтика» имеет в своём активе 15 очков и располагается на третьем месте. «Зенит» с 12 очками — пятый.