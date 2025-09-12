Экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу стал футболистом АЕКа Николича

Бывший нападающий «Локомотива» Жоау Мариу перешёл в греческий АЕК из «Бешикташа» на правах аренды, рассчитанной на сезон. Об этом информирует официальный сайт АЕКа.

Нападающий играл за железнодорожников на правах аренды в сезоне-2019/2020. За этот период он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами.

В составе «Бешикташа» Мариу выступает с сентября 2024 года. За это время футболист сыграл 45 матчей во всех соревнованиях, где забил 10 голов и сделал пять ассистов.

Отметим, главным тренером АЕКа является сербский специалист Марко Николич, в минувшем сезоне возглавлявший ЦСКА. С лета 2020 года по октябрь 2021 года Николич тренировал «Локомотив».

