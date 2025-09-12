Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев из поезда обратился к болельщикам ЦСКА перед поездкой в Ростов на матч 8-го тура

Акинфеев из поезда обратился к болельщикам ЦСКА перед поездкой в Ростов на матч 8-го тура
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев записал обращение к болельщикам армейцев перед матчем 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Команды сыграют на стадионе «Ростов Арена» в воскресенье, 14 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Друзья, всем добрый вечер. Ну что, вот начинается наше путешествие в Ростов-на-Дону. Эх, как это романтично с одной стороны, с другой стороны, классно — вспоминать детство, поездки на чемпионат России, на сборы в поездах.

Это было очень здорово, круто, поэтому некая ностальгия присутствует. Я думаю, все насладимся поездкой, хоть она немножко такая, трудная. Но всё будет хорошо у нас, так что Ростов, встречай. Мы скоро будем», — сказал Акинфеев в видеообращении в телеграм-канале.

После семи туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Ростов» набрал в семи встречах пять очков и располагается на 14-й строчке в зоне переходных матчей.

Материалы по теме
Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА
Эксклюзив
Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android