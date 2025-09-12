Акинфеев из поезда обратился к болельщикам ЦСКА перед поездкой в Ростов на матч 8-го тура

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев записал обращение к болельщикам армейцев перед матчем 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Команды сыграют на стадионе «Ростов Арена» в воскресенье, 14 сентября.

«Друзья, всем добрый вечер. Ну что, вот начинается наше путешествие в Ростов-на-Дону. Эх, как это романтично с одной стороны, с другой стороны, классно — вспоминать детство, поездки на чемпионат России, на сборы в поездах.

Это было очень здорово, круто, поэтому некая ностальгия присутствует. Я думаю, все насладимся поездкой, хоть она немножко такая, трудная. Но всё будет хорошо у нас, так что Ростов, встречай. Мы скоро будем», — сказал Акинфеев в видеообращении в телеграм-канале.

После семи туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Ростов» набрал в семи встречах пять очков и располагается на 14-й строчке в зоне переходных матчей.