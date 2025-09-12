«Аль‑Наср» заинтересован в подписании ещё одного игрока «Барселоны» вслед за Мартинесом

«Аль‑Наср» может подписать молодого полузащитника «Барселоны» Марка Берналя. Об этом сообщает саудовское издание Okaz.

По информации издания, клуб Про-Лиги собирается осуществить трансфер до 23 сентября, то есть до последнего дня регистрации молодых игроков в чемпионате Саудовской Аравии. При этом ни клуб, ни хавбек не заинтересованы в переходе. В прошлом сезоне 18-летний воспитанник сине-гранатовых провёл три матча в Ла Лиге.

Напомним, ранее из «Барселоны» в «Аль‑Наср» перешёл защитник Иньиго Мартинес. Он расторг контракт с каталонской командой и присоединился к саудовскому клубу на правах свободного агента.