«Рубин» — «Динамо» Мх: Мирлинд Даку реализовал пенальти на 27-й минуте

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и махачкалинским «Динамо». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 27-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку открыл счёт в игре, реализовав пенальти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После семи сыгранных туров «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали 11 очков в семи стартовых матчах. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке, в активе бело-голубых восемь очков.