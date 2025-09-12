Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Динамо» Мх: Мирлинд Даку реализовал пенальти на 27-й минуте

«Рубин» — «Динамо» Мх: Мирлинд Даку реализовал пенальти на 27-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и махачкалинским «Динамо». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 27'    

На 27-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку открыл счёт в игре, реализовав пенальти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После семи сыгранных туров «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали 11 очков в семи стартовых матчах. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке, в активе бело-голубых восемь очков.

