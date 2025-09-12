Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

ФИФА объединит сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в одну — El Desmarque

ФИФА объединит сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в одну — El Desmarque
С 2026 года Международная федерация футбола (ФИФА) объединит сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи национальных команд в одну, которая продлится 16 дней. При этом международный перерыв, проводящийся в ноябре, останется без изменений. Об этом сообщает El Desmarque.

По информации источника, первая пауза на встречи сборных в грядущем году должна пройти в период с 21 сентября по 6 октября. Все национальные команды смогут сыграть четыре встречи, а не две.

Международный перерыв в ноябре пройдёт с 9-е по 17-е число 2026 года. За это время каждая сборная проведёт по две игры.

Подчёркивается, что подобный объединённый перерыв утверждён в планах на ближайшие пять лет.

