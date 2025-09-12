Тренер «Реала» Алонсо высказался о конкуренции между Карвахалем и Трентом

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о конкуренции между защитниками Даниэлем Карвахалем и Трентом Александер-Арнольдом за место в основном составе «сливочных».

«К счастью, у нас в команде царит здоровая конкуренция, и это хорошо. Они находятся под давлением, и до сих пор и Трент, и Карвахаль принимали участие в играх, что очень полезно для повседневной работы команды, чтобы никто не отставал. Тот, кто заслуживает, будет играть, и так будет повторяться снова и снова», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал», набравший девять очков. На второй строчке располагается «Атлетик» из Бильбао (9), тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (7).