Антонио Рюдигер пропустит около трёх месяцев из-за травмы — Родригес

Мадридский «Реал» на официальном сайте сделал заявление о состоянии здоровья центрального защитника Антонио Рюдигера.

«После тестов, проведённых сегодня медицинской службой нашему игроку Антонио Рюдигеру, у него была диагностирована травма прямой мышцы бедра левой ноги. В ожидании развития событий», — написано в заявлении «сливочных».

По информации журналиста Аранчи Родригес, 32-летний футболист пропустит около трёх месяцев.

В минувшем сезоне немец принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

