«Предложение было хорошим». Игрок «Динамо» Бителло — о срыве трансфера в «Ботафого»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло ответил на вопрос о несостоявшемся переходе в «Ботафого». Вчера, 11 сентября, бразилец продлил контракт с бело-голубыми до 2031 года.

«Думаю, по этой теме уже многое было сказано. Больше тут добавить нечего. Я счастлив в «Динамо». Действительно, в «Динамо» поступило предложение от «Ботафого», оно было хорошим для меня. Но в итоге клубы не договорились, не было принято итогового решения, поэтому я остался. Я рад, что остался. Сейчас я счастлив в «Динамо», — приводит слова Бителло Legalbet.

Бразильский футболист выступает в составе «Динамо» с сентября 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 18 результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.