Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Предложение было хорошим». Игрок «Динамо» Бителло — о срыве трансфера в «Ботафого»

«Предложение было хорошим». Игрок «Динамо» Бителло — о срыве трансфера в «Ботафого»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Бителло ответил на вопрос о несостоявшемся переходе в «Ботафого». Вчера, 11 сентября, бразилец продлил контракт с бело-голубыми до 2031 года.

«Думаю, по этой теме уже многое было сказано. Больше тут добавить нечего. Я счастлив в «Динамо». Действительно, в «Динамо» поступило предложение от «Ботафого», оно было хорошим для меня. Но в итоге клубы не договорились, не было принято итогового решения, поэтому я остался. Я рад, что остался. Сейчас я счастлив в «Динамо», — приводит слова Бителло Legalbet.

Бразильский футболист выступает в составе «Динамо» с сентября 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 18 результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Официально
«Динамо» объявило о продлении контракта с Бителло до 2031 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android