Футбол Новости

«Она ругала меня каждый день». Ламин Ямаль — об отношениях с матерью

Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, как его мама реагировала на нежелание испанца учиться в школе.

«Первый год я учился хорошо, но на втором получалось иначе, думаю, после отъезда из Матаро я не привык жить с людьми из другого социального класса и прочими вещами. Я перестал посещать занятия, мне было некомфортно. Я хорошо ладил с людьми в «Ла Масии», но в школе я не вписывался. Мне бы хотелось учиться, однако не думаю, что я для этого создан. Я сказал родителям: «Если вы, ребята, должны заставлять меня работать, нам конец. Но если вы хотите, чтобы я стал футболистом, не волнуйтесь, я им стану». Мама говорила мне, что я не буду играть, если не буду учиться. Было время, когда я был в «Ла Масии», и я позвонил ей. Я сказал: «Мама, я пойду в школу, но ничего не буду делать. Я буду готовиться к тренировке днём». Она спросила меня, о чём я говорю? «Если я сосредоточусь, то стану футболистом». Я хотел объяснить ей это, однако мне не удалось; она ругала меня каждый день. Даже когда я дебютировал, он ругала меня, потому что мне нужно было учиться, а я не учился. Я советую людям не делать того, что делал я, потому что я мог бы и не стать футболистом», – приводит слова игрока «Барселоны» AS.

