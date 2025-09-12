Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Алонсо оценил нынешнюю форму Килиана Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо оценил текущую форму французского нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Килиан находится в очень хорошей форме. Не только в футбольном плане, но и в личностном. Он с большим энтузиазмом подходит к этому сезону и берёт на себя ту ответственность, которую необходимо разделить со всеми, и мы должны заложить основу для того, как мы хотим работать каждый день. Килиан играет в этом ключевую роль, и он нам нужен», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

Мбаппе 26 лет, он играет за «Реал» с лета 2024-го. В нынешнем сезоне француз принял участие в трёх матчах испанской Ли Лиги, в которых забил три гола.

