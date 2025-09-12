«МЮ» в отсутствии еврокубков хочет проводить товарищеские матчи для заработка — The Sun

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о проведении серии товарищеских матчей в середине недели с целью заполнить пустоту в календаре, образовавшуюся из-за отсутствия у манкунианцев еврокубков. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» хотят организовать несколько игр с другими командами, не участвующими в еврокубковых турнирах. В качестве потенциальных соперников «Манчестер Юнайтед» называются «Милан», «Лацио», «РБ Лейпциг» и «Севилья».

Подчёркивается, что при наличии соответствующей оплаты указанные встречи могут проводиться вне территории Англии, например, в ОАЭ.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии манкунианцы заняли 15-е место.

