Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий высказался о результативной ничьей «Шанхай Шэньхуа» с «Шаньдун Тайшань»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью своей команды с клубом «Шаньдун Тайшань» в 24-м туре чемпионата Китая. Команды играли на стадионе «Шанхай Стэдиум» в Шанхае (Китай). Итоговый счёт — 3:3.

Китай — Суперлига . 24-й тур
12 сентября 2025, пятница. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
3 : 3
Шаньдун Тайшань
Цзинань
1:0 Хайцзянь – 18'     1:1 Казаишвили – 37'     2:1 Си – 42'     2:2 Казаишвили – 45+4'     3:2 Хаоян – 64'     3:3 Казаишвили – 85'    

«Этот матч действительно трудно комментировать, особенно когда мы допустили так много индивидуальных ошибок. Для победы нам пришлось бы забить гораздо больше голов. Подводить итоги сложно, думаю, мы были не полностью готовы в психологическом плане», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Шанхай Шэньхуа».

«Шаньдун Тайшань» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Китая сезона-2025. Команда набрала 41 очко за 24 матча. «Шанхай Шэньхуа» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Чэнду Жунчэн», у которого 53 очка.

Новости. Футбол
