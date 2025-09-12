Гранат: «Ростов» будет бороться за выживание в РПЛ, если продолжит в том же духе

Экс-защитник «Ростова» и сборной России Владимир Гранат высказался о результатах жёлто-синих на старте сезона Мир Российской Премьер-Лиги. В 8-м туре подопечные Джонатана Альбы сыграют дома с ЦСКА. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 сентября.

«Если «Ростов» продолжит в том же духе, в РПЛ будет бороться за выживание. Команда по составу не особо изменилась, однако играет не так успешно и не набирает очки. Вместо Комличенко взяли Сулейманова, который, как я считаю, не хуже Николая. А на место Осипенко вернулся Чистяков. Я не вижу у «Ростова» никакой большой проблемы с составом», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Ростов» набрал в семи встречах пять очков и располагается на 14-й строчке в зоне переходных матчей. Нападающий Николай Комличенко в летнее трансферное окно перешёл в московский «Локомотив», а защитник Максим Осипенко стал игроком столичного «Динамо».