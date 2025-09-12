Ламин Ямаль рассказал, как он переживал нападение на своего отца

Фланговый нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль вспомнил, как он переживал нападение на его отца Мунира Насрауи. Мужчина получил ножевое ранение в августе 2024 года.

«В момент, когда я возвращался на машине из магазина одежды, мне позвонил отец и рассказал, что произошло. Я находился с двоюродным братом и первым делом попытался добраться до вокзала, чтобы отправиться в Матаро. Понимал, что отцу плохо. Хотел поехать в Матаро, чтобы понять, что произошло, но я уже был действующим футболистом. Брат не пустил меня на поезд, меня заперли в доме и не выпускали. Это был тяжёлый момент. На следующий день я был на тренировке, понимая, что ничего не могу сделать. Я позвонил отцу, и он сказал, чтобы я сохранял спокойствие и не волновался. На следующий день я уже был у него в больнице, всё успокоилось», — приводит слова Ямаля AS.