Главная Футбол Новости

Ламин Ямаль рассказал, как он переживал нападение на своего отца

Ламин Ямаль рассказал, как он переживал нападение на своего отца
Фланговый нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль вспомнил, как он переживал нападение на его отца Мунира Насрауи. Мужчина получил ножевое ранение в августе 2024 года.

«В момент, когда я возвращался на машине из магазина одежды, мне позвонил отец и рассказал, что произошло. Я находился с двоюродным братом и первым делом попытался добраться до вокзала, чтобы отправиться в Матаро. Понимал, что отцу плохо. Хотел поехать в Матаро, чтобы понять, что произошло, но я уже был действующим футболистом. Брат не пустил меня на поезд, меня заперли в доме и не выпускали. Это был тяжёлый момент. На следующий день я был на тренировке, понимая, что ничего не могу сделать. Я позвонил отцу, и он сказал, чтобы я сохранял спокойствие и не волновался. На следующий день я уже был у него в больнице, всё успокоилось», — приводит слова Ямаля AS.

